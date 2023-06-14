WP: участвующие в наступлении украинские военные критикуют технику Запада Фото: Александр КОЦ

Украинские военнослужащие, которые участвуют в наступлении, недовольны поставленной им западной техникой. Также они пожаловались на недостаточную работу артиллерии и отсутствие у них танков, сообщает газета Washington Post.

"Нас оставили в поле без танков или тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон, мы ничего не могли сделать... все ожидали какой-либо поддержки, но по какой-то причине, ее не было", — заявил военный ВСУ с позывным Дровосек.

Помимо этого, по словам бойца, при наступлении украинская армия понесла множество потерь. В подразделении военнослужащего было не менее 50 человек, 30 из которых не вернулись.

Другой боец с позывным Серый рассказал об обстреле со стороны ВС РФ в первые часы наступления около пункта Великая Новоселка. Он пробил французские бронеавтомобили AMX-10 RC.

Напомним, российский президент Владимир Путин на встрече 13 июня 2023 года с военными корреспондентами разных СМИ и телеграм-каналов заявил о том, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор.