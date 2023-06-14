Минобороны РФ: российский танк выдержал 14 попаданий из гранатометов противника Фото: REUTERS

Начальник пресс-центра группы "Восток" сообщил о том, что на Южно-Донецком направлении старший лейтенант Михаил Арефьев в ходе боя уничтожил опорный пункт и БМП противника.

Кроме того, как только военный заметил, что второй танк взвода подбит, он заслонил собой подбитую машину и нанес по противнику огневое поражение. В этот момент удалось провести эвакуацию экипажа. В рапорте указано, что танк Арефьева получил 14 попаданий из гранатомета, из-за чего боевая машина вышла из строя.

Тогда старший лейтенант смог покинуть танк с экипажем, огнем прижал врага к земле и, тем самым, обеспечил подход экипажа второго танка к своей позиции. В результате все танкисты вернулись на свои позиции без потерь.

Ранее российские военные уничтожили позиции артиллерии ВСУ, которые вели обстрел населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.