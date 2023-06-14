Путин выразил уверенность, что отношения России и Кубы будут развиваться

Путин уверен в дальнейшем сотрудничестве России и Кубы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двустороннее взаимодействие России и Кубы будет только развиваться по всем направлениям. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с министром Кубы Мануэлем Марреро.

"Уверен, что так оно и будет. Это энергетика, туризм, некоторые другие направления, которые являются приоритетными", — сказал Путин на переговорах с кубинской коллегой.

Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются, несмотря на существующие сложности "сегодняшнего дня". Кроме того, Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы помочь Кубе преодолеть незаконные санкции Запада.

Как ранее писал KP.RU, делегация Кубы примет участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 14 июня. Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-23 16 июня.