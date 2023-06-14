Захарова объяснила мировой тренд на "дедолларизацию"

Мария Захарова в ходе Петербургского международного экономического форума рассказала “Комсомольской правде” о том, почему все больше стран начинают “дедолларизацию” своей экономики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023) рассказала “Комсомольской правде” о том, почему все больше стран начинают “дедолларизацию” своей экономики, несмотря на то, что США давно разработали передовые платежные технологии и многие страны глубоко интегрировались в них.

“Да очень просто. Никто не против был того, чтобы, например, ну, удобная история – единая платежная какая-то механика, да. <...> Проблема только в одном. Что с какого-то момента они начали использовать даже эту часть, даже этот инструментарий, технический, исключительно технический инструментарий, тоже как орудие. То есть, ножик из скальпеля превратился в заточку, с которой они бегают по всему миру и пытаются всех побольнее уколоть”, — отметила Захарова.

По ее словам, в последнее время стали чаще раскрываться подробности о том, как США мониторит мировое финансовое пространство, собирают информацию с целью шантажа и манипуляций, а также и вовсе могут “перерезать коммуникацию в денежной среде” некоторым странам.

“А потом, когда они перешли просто к блокированию счетов и заморозке по всему миру, так у всех встал вопрос относительно того – а что дальше? И дальше никто не хочет рисковать”, — подчеркнула дипломат.