Врач рассказала о пользе кваса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила «Газете.Ru», что в составе кваса содержится много полезных веществ, помогающих функционировать всем системам организма, отметив, что особенно данный напиток полезен для сердца и сосудов.

«Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти полезные вещества необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной системы, предотвращения ломкости сосудов», - заявила эксперт.

Тем не менее Кашух предупредила, что не всякий квас полезен, рекомендуя не покупать промышленный квас, который в отличие от домашнего, содержит много сахара, а также красителей и вкусовых добавок.

Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов в беседе с ФАН назвал категории людей, которым противопоказано употребление кваса, выделив маленьких детей и беременных.

«Пятый канал» рассказал, как приготовить квас на цикории, отметив, что цедра лимона придаст квасу приятный вкус с кислинкой.