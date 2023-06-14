Глава Норильска Карасев заявил о росте турпотока за последние три года

Карасев отметил, что в городе предлагается большое количество разных туров и экскурсий

В среду, 14 июня 2023 года, корреспондент KP.RU побеседовал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с главой Норильска Дмитрием Карасевым, который рассказал о планах по развитию туризма в городе.

«На главной артерии города, Ленинском проспекте, мы создаем туристический визит-центр, где будут размещены все туристические продукты нашего города, на любой вкус и цвет, как говорится, на любую цену. И дадим возможность всем туристическим операторам размещать там свои предложения», - заявил Карасев.

Как подчеркнул глава города, Норильск является точкой притяжения для туристов, так как отсюда можно отправиться на уникальное плато Путорана. Турпоток за последние три года вырос с 5 до 12 тыс. путешественников в год.

Также Карасев отметил, что в городе предлагается большое количество разных туров и экскурсий, на любой кошелёк, от двух тысяч рублей и выше. Они позволят всем желающим посетить как плато Путорана, так и разнообразные водопады, совершить сплавы по рекам и многое другое.