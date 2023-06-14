Психолог рассказал о пользе лени Фото: Shutterstock

Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский в беседе с «Газета.ru» рассказал о пользе лене, отметив, что за счет безделья можно снизить уровень стресса.

Как отметил специалист, лень приводит к изобретениям, стимулируя креативность, поскольку нежелающий что-то делать бездельник будет искать способы упростить себе жизнь, автоматизируя в итоге свою работу.

«Лень снижает уровень стресса и повышает здоровье. Люди, которые постоянно заняты и решают бесконечное количество задач, находятся в непрерывном напряжении. Так они с большей вероятностью выгорают на работе, зарабатывают проблемы со сном», - заявил он, указав на возможность появления серьезных психологических расстройств.

При этом Самбурский отметил, что речь идет о периодических моментах безделья, а не о хронических лентяях.

Тем временем эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт предостерегла от безделья на пенсии. Как писал ФАН, специалист уточнила, что если организм не использует какую-то часть своих возможностей, то начинает постепенно атрофироваться.

Психиатр Игорь Куреков назвал признаки психических проблем у детей. Как сообщал Life.ru, эксперт отметил лень и утомляемость.