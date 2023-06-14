Врач назвала частые причины усиленного роста волос на лице у женщин Фото: Shutterstock

Эндокринолог-диетолог «Клинического госпиталя на Яузе» Нина Белозерская в беседе с «Газета.Ru» назвала причины, из-за которых начинается усиленный рост волос в области лица у женщин.

Белозерская уточнила, что наличие пушка над верхней губой является нормой, темные и жесткие волосы также не требуют особого лечения, когда являются фактором наследственным, но появления какого-либо изменения может говорить о нарушении в работе организма.

«Если женщина стала обращать внимание на то, что волосы над верхней губой изменили свою плотность, цвет и длину … это может быть проявлением дисбаланса, когда повышаются мужские гормоны и снижаются женские, а также следствием нарушения работы надпочечников», - рассказала эксперт.

По ее словам, такой симптом проявляется при ожирении или сахарном диабете. Кроме того, неправильно подобранные кремы, а также некоторые лекарства при длительном применении могут правоцировать усиленный рост волос в области губ и подбородка.

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