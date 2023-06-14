В Сети появился пародийный ролик на западных политиков, готовящих 11 пакет санкций Фото: Кадр видео

В сети появился пародийный ролик про антироссийские санкции. Главными героями видео стали западные политики - Джо Байден, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон. Они в муках придумывают, какие еще ограничения принять в отношении России. Но тщетно. Надо признать, что все предыдущие пакеты не принесли должного результата и экономисты многих стран признают – российская экономика выстояла.

В юмористическом видео американский президент буквально бьется головой о стену, пытаясь найти свежие идеи. Британский премьер Сунак крутит колесо с персональными санкциями, а глава Еврокомиссии бросает дротики в карту мира с надписью «Где еще запретить RT».

14 июня в ЕС снова пытались согласовать 11 пакет санкций против России, но пока единой позиции по вопросу нет. Заседание, которое прошло 7 июня, тоже не принесло единства. Пока Венгрия занимает критическую позицию и, по некоторым данным, ее разделяет Греция.

Эти страны недовольны присутствием в черных списках своих компаний. Всего в перечень, как сообщалось ранее, Брюссель намерен включить 90 организаций — их обвиняют в помощи России в обходе западных ограничений. Но эксперты не сомневаются, документ будет принят, пишет газета "Известия".

Тем временем, в Германии заявили о несоответствии антироссийских санкций правам человека. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, каким образом поддержка Германией продления санкций против России соотносится с резолюцией ООН, осуждающей применение подобных мер, пишет Lenta.ru.

А британское правительство ввело новые санкции в отношении Белоруссии. Теперь Соединенное Королевство ограничит экспорт и импорт некоторых товаров из-за поддержки России, передает "360".