В ФРГ заявили о несоответствии антироссийских санкций правам человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс сказал о том, что продление антироссийских санкционных ограничений идет вразрез с резолюцией Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека. Об этом сообщает Lenta.ru.

Немецкий депутат заявляет, что введенные санкционные ограничения серьезно нарушают осуществление прав человека, призывая отменить противоречащие уставу ООН ограничения.

Кроме того, Ротфусс обращает внимание на то, что этом году санкции в отношении Москвы принесли больше вреда Европейскому союзу, чем России, оказав также критическое воздействие на малоимущие слои европейского общества.

Ранее интернет-технолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Рамиль Харисов в беседе с «360» заявил, что новые ограничительные мера со стороны европейских стран на вход в порты судов с нефтью из России снова окажутся бесполезными.

Тем временем, как писал RT, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что американские санкции мотивируют страны искать альтернативные доллару инструменты во взаиморасчетах.