Партнёр Leeprime Ли рассказал об изменении цен на отдых в России

Сергей Ли, рассказал корреспонденту KP.RU о потенциале курортов российского юга

Управляющий партнёр LEEPRIME Group, являющейся частью холдинга AVA Group, Сергей Ли, рассказал корреспонденту KP.RU о потенциале курортов российского юга, и о том, как меняются цены на южный отдых в России.

«Мы живём в условиях рынка. Если предложение меньше, чем спрос, то и вырастает цена. Но это уже на совести моих коллег, кто как формирует ценообразование. Мы знаем себестоимость. Все растет в цене, и продукты, и так далее. Сегодня можно было бы немножко откорректировать ценообразование. Но это уже решают все сами, как им дальше работать», - рассказал Ли на ПМЭФ-2023.

Как отметил специалист, ситуация изменится, когда придёт время более жестокой конкуренции. А оно придёт, так как российский юг - место привлекательное, и сейчас становятся всё более популярны оздоровительные программы.

Ли считает, что практически все южные курорты будут брать ориентир на оздоровление, по примеру той же «Розы Хутор». Станут более популярны СПА-процедуры, йога, пилатес, а также превентивная медицина.