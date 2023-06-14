В Казани горит крыша пятиэтажки, жильцов расселяют

В МЧС сообщили о пожаре на крыше пятиэтажке в Казани Фото: Мэрия Казани

В центре Казани на крыше жилого пятиэтажного дома загорелась кровля. Об этом сообщает "КП-Казань" со ссылкой на МЧС России по Татарстану.

Пожар вспыхнул в среду, 14 июня, около 18:30, по адресу улица Чехова в доме номер 8/2. По предварительным данным, огонь охватил 1,6 тысячи квадратных метров. Всего в тушении огня задействованы 62 человека, а также 12 единиц техники, передает пресс-служба МЧС.

Из охватившего пламенем здании пожарные на руках вынесли двух маломобильных граждан.

Сообщений о пострадавших не поступало. Прокуратура Татарстана выясняет причины возгорания.

Всего в доме находятся 66 квартир, в которых проживает 142 человека. Для жильцов дома подготовили временное место расселения, сообщили в мэрии Казани. Кроме того, по просьбам жильцов вокруг дома была усилена охрана.