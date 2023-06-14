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НовостиЗдоровье14 июня 2023 19:19

Педиатр Сайфулина дала советы, как облегчить состояние ребенка при отравлении

Использовать взрослые средства, чтобы убрать симптому, нельзя
Елена АКИМОВА
Педиатр Сайфулина дала советы, как облегчить состояние ребенка при отравлении

Педиатр Сайфулина дала советы, как облегчить состояние ребенка при отравлении

Фото: Константин КОЛПАКОВ

Врач-педиатр Марьям Сайфулина дала советы, как облегчить состояние ребенка при отравлении. В таком состоянии рекомендовано придерживаться щадящей диеты, которая улучшает усвоение пищи.

Можно давать детям овощные и мясные консервы из категории детского питания. Они легко усваиваются и имеют нежную структуру. Рис на воде, пюре из картофеля без молока – тоже будут полезными.

Важно помнить, что питание должно быть дробным, питаться ребенок может до 7-10 раз в сутки. Но если идет отказ от пищи, то не стоит принуждать.

А вот давать вредные продукты запрещено, даже чтобы порадовать маленького пациента. Оно только усугубит ситуацию. Возврат к привычному столу должен быть постепенным, в противном случае возможна реакция со стороны ЖКТ.

- Малышам до года нужно давать материнское молоко. Если грудничку уже вводили прикорм, можно дополнить рацион кашей на половинном молоке, - советует врач в беседе с РИАМО.

Творог малыми порциями, овощное пюре и фруктовые соки дополнят рацион. Деткам старше года можно давать овощные пюре, супы, по половине яичного желтка.

Чаще всего при отравлении достаточно диеты и поддержания правильного водно-солевого режима и приема сорбентов. А препараты вроде фильтрума помогут устранить рвоту, диарею и уберут интоксикацию.

При температуре можно принять сиром или таблетку, а вот свечи ставить не рекомендуется. Также можно растереть тело раствором волы и спирта в равных долях.

Стоит также помнить, что понос, рвота, боли могут быть симптомами серьезных заболеваний и требовать хирургического вмешательства.

- При сильных болях рекомендовано обращаться к врачу для постановки точного диагноза, – сказала Сайфулина.

А вот класть на живот при болях лед либо грелку не стоит – это может привести к приступу панкреатита. Противопоказан и слабый раствор марганцовки, это нарушит микрофлору кишечника.

Ранее, педиатр клиники DocDeti Павел Житов рассказал «Газете.Ru», в каких случаях ребенка после падения необходимо срочно показать врачу. Специалист уточнил, что маленькие дети часто падают с кроватей, кресел и другой мебели. Иногда такое падение безопасно для ребенка, но в некоторых случаях необходимо срочно ехать в больницу.

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