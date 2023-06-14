Педиатр Сайфулина дала советы, как облегчить состояние ребенка при отравлении Фото: Константин КОЛПАКОВ

Врач-педиатр Марьям Сайфулина дала советы, как облегчить состояние ребенка при отравлении. В таком состоянии рекомендовано придерживаться щадящей диеты, которая улучшает усвоение пищи.

Можно давать детям овощные и мясные консервы из категории детского питания. Они легко усваиваются и имеют нежную структуру. Рис на воде, пюре из картофеля без молока – тоже будут полезными.

Важно помнить, что питание должно быть дробным, питаться ребенок может до 7-10 раз в сутки. Но если идет отказ от пищи, то не стоит принуждать.

А вот давать вредные продукты запрещено, даже чтобы порадовать маленького пациента. Оно только усугубит ситуацию. Возврат к привычному столу должен быть постепенным, в противном случае возможна реакция со стороны ЖКТ.

- Малышам до года нужно давать материнское молоко. Если грудничку уже вводили прикорм, можно дополнить рацион кашей на половинном молоке, - советует врач в беседе с РИАМО.

Творог малыми порциями, овощное пюре и фруктовые соки дополнят рацион. Деткам старше года можно давать овощные пюре, супы, по половине яичного желтка.

Чаще всего при отравлении достаточно диеты и поддержания правильного водно-солевого режима и приема сорбентов. А препараты вроде фильтрума помогут устранить рвоту, диарею и уберут интоксикацию.

При температуре можно принять сиром или таблетку, а вот свечи ставить не рекомендуется. Также можно растереть тело раствором волы и спирта в равных долях.

Стоит также помнить, что понос, рвота, боли могут быть симптомами серьезных заболеваний и требовать хирургического вмешательства.

- При сильных болях рекомендовано обращаться к врачу для постановки точного диагноза, – сказала Сайфулина.

А вот класть на живот при болях лед либо грелку не стоит – это может привести к приступу панкреатита. Противопоказан и слабый раствор марганцовки, это нарушит микрофлору кишечника.

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