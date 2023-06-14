Вячеслав Фетисов: Российский спорт изолировали, но руки опускать не нужно

Вячеслав Фетисов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный вывод, который сделал Вячеслав Фетисов в разговоре с нашим журналистом на одной из важнейших форумов – Россию игнорировать и изолировать невозможно.

- Огромное количество людей: 17 тысяч человек из 30 с лишним стран! – подчеркнул Фетисов. - В это непростое время запредельное количество. Это говорит о том, что Россию изолировать невозможно. Россия – тот ресурс, который поможет найти взаимопонимание. Самое главное – это надежда на будущее. Мы обладаем самым большим ресурсом жизнеобеспечения. Самая большая территория. Объем чистой воды, с нашими землями, которые сегодня тоже превращаются в дефицит. Ведь деградация почвенных земель сегодня в мире стремительно увеличивается. Земель для производства продуктов питания все меньше и меньше. Поэтому многие страны понимают, что с нами можно и нужно выстраивать отношения.

- Считаете ли вы, что российский спорт находится в изоляции?

- Беспредел происходит с точки зрения попирания всех спортивных принципов. Я соревновался в непростые времена холодной войны, но спорт был мостом между странами. Все принципы мирного сосуществования как раз в этом и воплощались.

Спорт был инструментом остановки конфликтов и возможности найти решение. Эти принципы развивались и в ХХ веке. Миллиарды людей смотрят олимпийские игры. На стадионе во время открытия случайных людей не бывает. Это тот символизм, который сегодня попирается, рушится. Но конфликт рано или поздно заканчивается. Каким образом все это будет приводиться в соответствие?

Главный вывод, который сделал Вячеслав Фетисов в разговоре с нашим журналистом на одной из важнейших форумов – Россию игнорировать и изолировать невозможно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А какой урон, по вашему мнению, российскому спорту наносит мировая изоляция?

- Принцип мирового спорта запрещает следующее. Ты проходишь отбор у себя в стране, ты становишься чемпионом, едешь на чемпионат мира, Европы, на олимпийские игры. Ты участвуешь в международных соревнованиях. Это касается юношей, молодежи. Дети приходят в спорт для того, чтобы быть похожими на своих кумиров. А кумиры – те люди, которые завоевали мировое признание, медали, звания. Сегодня мне очень обидно за наших ребят и девчонок, которые лишены возможности поехать на мировые соревнования. Но я бы не опускал руки в плане государственного управления спортом. Обратил бы внимание на улучшение инфраструктуры, на проведение внутренних соревнований, на создание школьного спорта. Сегодня важен школьный спорт с инфраструктурой, инвентарем, с системой соревнований, студенческий спорт. Мы можем сейчас заложить базу, которая позволит нам за счет охвата, создания внутренней конкуренции не терять уровень. Международного опыта всегда не хватает, но не нужно опускать руки. Закладывая серьезную базу на будущее, мы сумеем легко и победоносно вернуться обратно.

- Некоторые спортсмены меняют спортивное гражданство. Россияне начинают выступать в других странах. Как вы к этому относитесь?

- Мне не совсем понятна эта история. Хотя она в нашей стране существует давно. Но обвинять не совсем правильно, век в спорте короткий. Во времена нашего участия в олимпийских играх без флага, без гимна, в нейтральном статусе, я говорил, что спортсмены здесь не виноваты. Ребята возвращались нашими героями, кумирами для мальчишек и девчонок. Все понимали, что это наши спортсмены. Сегодня ситуация меняется. Это непростое время для принятия решений в пользу того, что сегодня происходит.

- Когда вы профессионально занимались хоккеем, Запад не пытался отметить Советский Союз. Что изменилось сейчас?

- Страна другая была. И влияние наше в том же хоккее было серьезным. Сегодня такого нет. Если говорить о создании равных возможностей для клубов нашей профессиональной лиги, то мы за это время сумеем поднять уровень хоккея до того, чтобы не думать о том, что при возвращении будем кому-то уступать. За счет конкуренции, спортивного принципа, равных возможностей сумеем уровень поддерживать. А наши пацаны, которые сейчас играют в Национальной хоккейной лиге, настоящие мегапрофессионалы, кумиры и герои, очень хорошие хоккеисты. Я бы больше обратил внимания на детский хоккей. Он стал сегодня недоступен для многих семей. Надо заботиться об экипировке, которая была бы доступна, о кризисе кадров, которые должны получать достойную зарплату. Есть чем заниматься.

- Что вам лично дал спорт?

- Много полезного, что мне помогает и сегодня в управленческих делах. Я работал еще и тренером четыре года в лучшей спортивной организации. Мне легко было потом переходить на работу федеральным министром, руководить системой. Все, что связано со спортом, с хоккеем, в том мире, в котором я оказался, очень хорошо может у нас сегодня культивироваться. Это спортивный принцип, подготовка юных хоккеистов, никакой предвзятости в судействе и много чего.