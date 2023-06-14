Глава Военного штаба ЕС Блежан назвал невозможным введение войск НАТО на территорию Украины

Глава военного штаба ЕС назвал невозможным введение войск НАТО на территорию Украины. Фото: REUTERS

НАТО не планирует вводить войска на территорию Украины. Об этом заявил в среду 14 июня начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан.

По словам Блежана, альянс не намерен становиться стороной украинского конфликта.

«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину - значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз. Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться», - сказал военный чиновник ЕС в эфире телеканала LCI .

При этом Блежан подчеркнул, что Запад должен быть готов к потерям предоставленной Киеву военной техники и сделал прогноз, что украинское наступление, вне зависимости от его результатов, не приведет к окончанию конфликта.

Эрве Блежан является также командующим тренировочной миссией Евросоюза для украинских военных.

Напомним, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен допустил, что военные формирования альянса могут быть отправлены на Украину, если на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Киев не получит от государств-членов альянса реальных гарантий безопасности.

Тем временем премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что ничего не слышала о планах какой-либо страны НАТО ввести войска на Украину.