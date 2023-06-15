Эксперт допустил повышение цены на кофе на 15 процентов в 2023 году

Эксперт допустил повышение цен на кофе в России и объяснил, по какой причине это может произойти. Фото: Вадим ПОПОВ

Цены на кофе в России могут вырасти на 15 процентов в 2023 году. Такое развитие событий допустил директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов.

Эксперт объяснил, что цены на кофе в РФ напрямую зависят от мировых и могут увеличиться при росте стоимости в основных странах-поставщиках, таких как Бразилия, Индия и Вьетнам.

«Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», - сказал Михаил Глухов РИА Новости на ПМЭФ, добавив, что благодаря этим усилиям в некоторых случаях российский потребитель может и не заметить колебания мировых цен на кофе.

Напомним, ранее компания «Милфудс» купила бизнес финской Paulig в России.

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