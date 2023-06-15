Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 62 человек

Число отравившихся шаурмой увеличилось до 62. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 62 человек увеличилось количество отравившихся шаурмой в кафе в Братске Иркутской области. Об этом в четверг 15 июня сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что таково число обратившихся за медпомощью с признаками отравления на утро 15 июня. 25 человек госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Среди тех, кому понадобилось стационарное лечение, пятеро детей, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за массового отравления шаурмой в Братске Следственный комитет завел уголовное дело. Подробности здесь на KP.RU.

«Жар подскочил под 39, болело все тело». Вот что пострадавшие рассказали о массовом отравлении шаурмой в Братске.

Тем временем управление Роспотребнадзора выявило нарушения в кафе «Шаурму хочу», где 13 и 14 июня отравились жители Братска. Заведение временно закрыто.