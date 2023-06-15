Экономист Беленькая спрогнозировала резкое падение цен на продукты в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила о возможности продуктовой дефляции в России летом и осенью этого года, когда одновременно произойдет падение цен и рост покупательной способности.

Экономист спрогнозировала падение цен на продукты в стране, указав на переходящий остатка рекордного урожая зерновых 2022 года, отметив также, что тенденция снижения стоимости продуктов питания можно отметить почти во всем мире.

Беленькая допустила, что снижение стоимости продуктов в августе-сентябре этого года возможно по отношению к предыдущему месяцу, однако, по ее словам, на данный момент неизвестно, сохранится ли данная продовольственная дефляция по отношению к 2022 году.

«Причина в том, что в июне-сентябре прошлого года цены на продовольствие заметно упали. И снижение по отношению к этой базе в этом году может быть трудно повторить», - отметила эксперт высказалась в беседе с «Известиями».