Валдис Пельш: Я благодарен женщинам, которые залетели от меня на "Кинотавре" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный телеведущий и семьянин Валдис Пельш был женат два раза, в первом браке у него появилась дочь, а во втором - два сына и дочь. При этом то и дело всплывают слухи о его внебрачных детях.

Артист сообщил, что к нему трижды обращались журналисты с просьбой прокомментировать личную жизнь. Многие дамы писали в издания письма о том, что их с Пельшем связывал курортный роман на "Кинотавре", после чего появились дети.

"А я никогда в жизни не был на Кинотавре. Никогда", - приводит слова Пельша издание Starhit.ru.

Телеведущий с юмором относится к ситуации и радуется тому, что женщины, обратившиеся к журналистам, вспоминали один и тот же фестиваль.

"Я очень благодарен всем женщинам, которые залетели от меня на „Кинотавре“. За то, что они говорят про него. Ну а где еще? На Московском Международном кинофестивале? Не очень. Югра?.. Кинотавр - там все пьяненькие и никто ничего не помнит", - считает артист.

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Пельша положили в больницу из-за проблем с сердцем. Позже телеведущий опроверг появившуюся информацию о своей госпитализации.

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