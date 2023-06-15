Советник Пушилина: ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском Фото: Александр КОЦ

Украинские военные за прошедшие сутки предприняли серьезную попытку прорыва под Артемовском, однако она оказалась безуспешной. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"Вчера противник выполнял очень серьезную задачу под Артемовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось", - приводит слова Кимаковского ТАСС со ссылкой на канал "Соловьев Live".

Помимо того, Кимаковский высоко оценил работу российских военнослужащих по отражению украинской атаки.

Между тем, Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине 14 июня 2023 года сообщило, что за прошедшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 бойцов, а также десятки единиц бронетехники.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин в ходе ПМЭФ-2023 завил, что украинским войскам при наступлении не удается серьезно продвинуться, как бы они ни старались.