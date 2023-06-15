IT-эксперт Самойленко напомнил, что опасно оставлять смартфон на ночь в постели

IT-эксперт предупредил об угрозе воспламенения оставленного на ночь в постели смартфона Фото: "КП" Архив

IT-эксперт, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко напомнил, что опасно оставлять смартфон на ночь в постели. Устройство может загореться и высок риск ожогов и отравления едким дымом.

Причина в том, что современные гаджеты могут воспламеняться от повышенных температур при активном использовании устройства. Перегрев батареи грозит как поломкой устройства, так и воспламенением. О подобных случаях пишут довольно часто.

Ночью телефон может оказаться под подушкой или одеялом и это еще больше повысит температуру устройства. Особенно высок риск, если гаджет подключен к зарядке и продолжать им пользоваться.

- Батарея телефона сильно нагревается, когда мы активно играем, смотрим видео, посещаем соцсети. То, что смартфон еще и подключен к зарядному устройству, лишь повышает риск, — добавил Самойленко в беседе с "Газетой.Ru".

Он акцентировал внимание на том, что производители гаджетов регулярно напоминают – пользоваться устройством на зарядке небезопасно.

Современные смартфоны не могут похвастаться долгим скором службы. Но поменять гаджет можно еще до того, как он перестанет работать. Для этого стоит обратить внимание на некоторые признаки. Первый и самый главный признак того, что ваш смартфон скоро „умрет“ — это вздутие батареи, передает "360".

Всего в 2022 году из-за смартфонов, мобильных телефонов и планшетов произошло более 500 пожаров, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, причина воспламенения в 86% случаев – неисправность зарядных устройств, передает Москва 24.

Кстати, когда зарядка постоянно находится в розетке - это тоже высокий риск. Из-за нестабильного напряжения в бытовой сети устройство может испортиться. К тому же, могут образовываться магнитные поля, которые негативно влияют на человека, передает газета "Известия".