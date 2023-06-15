Умерла Евгения Шмелева, актриса из фильма "Карнавальная ночь"

Звезда фильма "Карнавальная ночь" ушла из жизни в возрасте 90 лет. Фото: kino-teatr.ru

Умерла актриса и музыкант Евгения Шмелева, звезда популярного советского комедийного фильма режиссера Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Ей было 90 лет.

Смерть артистки подтвердил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале. "Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь", - написал шоумен.

Малахов рассказал, что еще несколько месяцев назад Шмелева приходила к нему на шоу. А он, в свою очередь, помог сделать ремонт в квартире актрисы, вскрыв, что Шмелева вместе со своими сестрами жили в бедности и не могли позволить себе обновить мебель советских времен.

Евгения Шмелева родилась в Москве в 1932 году в семье музыканта и учительницы иностранных языков. В 1952 году Шмелева дебютировала на сцене местного дома культуры, после чего ее вместе с сестрами, которые также занимались музыкой, стали звать на концерты, а позже пригласили сняться в фильме Рязанова в 1956 году.