Денис Пушилин рассказал, как обеспечивают безопасность автомобилистов в ДНР в условиях СВО

ВРИО Донецкой народной республики Денис Пушилин Фото: REUTERS

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, как обстоит дорожная ситуация в регионе. Он отметил, что в условиях СВО сотрудникам ГИБДД приходится особенно непросто, но они со своими задачами справляются.

«Действительно, это особые условия несения службы сотрудниками ГИБДД, как и многих других ведомств, исходя из обстановки. И наши сотрудники ГИБДД сейчас, обеспечивая безопасность дорожного движения, должны погружаться в несколько плоскостей, не свойственных и помимо того, что они ежедневно в количестве не менее 150 человек занимаются обеспечением безопасности, так же сотрудники задействованы на блокпостах, а так же сотрудники задействованы на выявление запрещенных предметов, в том числе, взрывоопасных, то есть, огнестрельного оружия. Более того, они работают в неравных условиях со своими коллегами в других субъектах Российской Федерации, потому что нет фотофиксации, нет других технических приспоблений, а задачи руководства нужно выполнять», - заявил Пушилин в открытой студии «КП» на ПМЭФ-2023.

При этом врио главы ДНР добавил, что выполнять задачи службам помогает поддержка федерального государственного центра.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Олег Евгеньевич Понарьин рассказал, что в ДНР ведется активная работа по восстановлению оказания государственных услуг местным жителям. В некоторых регионах республики уже вновь начинают выдавать водительские права, регистрировать автомобили.

«Я начну с оказания государственных услуг, это сейчас, наверное, самая злободневная тема – уже десятки тысяч услуг по перерегистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений выполнены. Но горизонты еще достаточно далекие для того, чтобы обеспечить полностью потребности населения в этих регистрационных действиях. Сегодня полноценно функционируют регистрационно-информационные подразделения, 15 мая начал функционировать центр по приему экзаменов водительских непосредственно в Донецкой республике. Это тоже большой шаг», - рассказал Понарьин.

Он добавил, что в Госавтоинспекцию активно ведется набор кадров, 50% штата уже набрано.

«В целом ситуация в республике, конечно же, непростая. Абсолютно согласен с мнением Дениса Владимировича, что автоматическую фиксацию надо самым быстрейшим образом заводить, все информационные ресурсы МВД в данном случае подключило, дело остается за приобретением этой техники и расстановки ее в самых проблемных местах.

Кроме того, конечно же, надо с точки зрения системных вопросов создать комиссию по безопасности дорожного движения. Это вот тот координационный орган, который позволит решать комплексно все вопросы безопасности дорожного движения. Сейчас ведется работа, насколько я знаю, и по передачи части дорог в федеральную собственность, по их приведению в нормативное состояние. Мы за этим процессом так же наблюдаем, а что касается нашей консультационной помощи, ее оказываем, работа предстоит огромнейшая», - подчеркнул Понарьин.

Само вступление республики в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» прокомментировал Денис Пушилин:

На самом деле, это рабочий процесс, который сейчас мы проходим и не только это в целом идет сейчас разделение имущества на федеральное, региональное, муниципальное, сейчас и вот здесь некоторые моменты нужно просто дорешить, чтобы понизить и смертность, и травмоопасность на наших дорогах».