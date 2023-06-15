Корпорация малого и среднего предпринимательства откроет «Магазин франшиз»

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Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В интернете можно найти множество объявлений о франчайзинге, когда владелец бизнеса предлагает другой стороне запустить бизнес по его схеме. С одной стороны, за умеренные деньги не придется "изобретать велосипед", но с другой стороны, предлагаемая схема может оказаться и "котом в мешке", потому что не всегда понятно, насколько она эффективна.

Чем интересен «Магазин франшиз», который откроется в ближайшее время? Тем, что в нем будут представлены только те варианты для запуска бизнеса, которые проверены Корпорацией МСП и прошли экспертизу Российской ассоциации франчайзинга.

- Уже на старте проекта будет доступно несколько десятков предложений со «знаком качества», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Магазин для предпринимателей открывается на платформе МСП.РФ. Сервис позволит сравнить условия и выбрать наиболее подходящий вариант. Александр Исаевич подчеркнул, что для владельцев франшизы размещение предложений будет бесплатным. А чтобы они могли рассматривать, анализировать и обрабатывать заявки от потенциальных партнеров, для них на цифровой платформе будет доступен удобный Личный кабинет.

На первом этапе работы "Магазина франшиз" в нем будет размещено около 40 предложений. Потом их количество вырастет почти вчетверо. Ожидать появления нового сервиса можно в ближайшее время на Цифровой платформе МСП.РФ. Он станет еще одним инструментом, помогающим выбрать вариант организации собственного дела, и минимизировать риски благодаря узнаваемому бренду и проверенной бизнес-модели.

В настоящее время в РФ поддержка малого и среднего бизнеса, а также тех, кто планирует начать свое дело, осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его реализацию курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.