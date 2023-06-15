Shkulev Media Holding запустил новый городской портал во Владивостоке

Shkulev Media Holding пришел во Владивосток. Медиакомпания открыла еще один портал, но уже в самой восточной точке страны. О торжественном запуске объявил глава медиакорпорации Виктор Шкулев 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме. VLADIVOSTOK1.RU стал 46-ым региональным изданием в сети холдинга.

- Почему мы так долго не заходили на Дальний Восток. Мы подбирали максимально эффективную коммерческую модель. Для нас каждый город это бизнес и заходя в новый регион, мы рассчитываем свой сценарий развития. Мы постепенно укреплялись на ДВ. У нас мощная команда в городе Чита, которая будет усиливать новую редакцию и работать на два портала сразу, - объяснил Виктор Шкулев. – Год назад мы запустились в Москве и сейчас наш портал один из самых больших столичных сайтов. Это случилось, потому что мы хорошо подготовились. И во Владивостоке тоже будем к этому стремиться.

Как и другие порталы Shkulev Media Holding VLADIVOSTOK1.RU будет делать упор на эксклюзивные истории и новости города. В приоритете издания – решение важных социальных экономических проблем региона.

- В каждой эпохе есть свои особенности и мы живем в то время, когда у есть ясная нормативная база, дающая нам работать в конкретных условиях. В условиях, когда мы понимаем, что есть логичные и конкретные ограничения. Но границы дают нам пространство, никто у нас не отнимает право на критику. Если мы видим недостатки, почему об этом не писать. Был бы талант и дерзать, - добавил глава медиахолдинга.

Новый проект возглавила Екатерина Шайтанова, главный редактор забайкальского портала CHITA.RU, также входящего в состав Shkulev Media Holding. Сейчас у медиаходинга есть порталы в Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и в десятках городов страны. Суммарная аудитория проектов холдинга составляет 123 млн уникальных посетителей в месяц (по данным Яндекс Метрики за 4 квартал 2022 год).