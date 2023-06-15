Архангельский губернатор подписал соглашение с Фондом «Круг добра» о помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Губернатор Александр Цыбульский и председатель правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко подписали соглашение о помощи тяжело больным детям. Фото: пресс-служба Архангельской области

Губернатор Александр Цыбульский и председатель правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко договорились о дальнейшей помощи тяжело больным детям из Архангельской области. Соглашение о сотрудничестве глава региона и руководитель благотворительной организации подписали в ходе Петербургского международного экономического форума. Юные пациенты получат медицинскую помощь, необходимые для лечения лекарства и средства реабилитации.

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по поручению президента Владимира Путина для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями по всей России. За три года подопечными организации стали 46 ребят из Архангельской области. Около 40 из них уже получили препараты и медицинские изделия на общую сумму более 770 миллионов рублей. В ближайшее время в Поморье прибудет партия дорогостоящих лекарств для остальных детей, в том числе и для пациентов с диагнозом «гепатит С».

Александр Цыбульский поблагодарил представителей Фонда за поддержку и отметил, что благодаря ему у десятков детей появился шанс на спасение.

«Только вдумайтесь, уже 779 миллионов рублей мы благодаря решению президента о создании фонда дополнительно аккумулировали именно на детей с редкими, орфанными заболеваниями. Сегодня есть возможность предоставить им самые современные препараты, – отметил губернатор. – Взаимодействие с фондом выстроено, министерство здравоохранения региона имеет одобрение практически всех заявок. И повторюсь, еще три года назад дети с такими тяжелыми заболеваниями оставались без необходимого дорогостоящего лечения, потому что просто не хватало возможностей закупать такие препараты».

Подписанное губернатором и руководством фонда соглашение предусматривает не только обеспечение детей дорогими лекарствами, но и реабилитацию юных пациентов после лечения.

«Мы намерены в пилотном режиме отработать вопрос дальнейшей реабилитации детей, получивших основное лечение. Требуется еще достаточно долгий период, чтобы они уже перешли к полноценной здоровой жизни. И вот здесь мы постараемся эту работу наладить», – подчеркнул Александр Цыбульский.

По словам Александра Ткаченко, с каждым из регионов фонд «Круг добра» выстраивает индивидуальную стратегию работы. Она зависит от врачебного состава и доступности медицинской помощи в конкретном субъекте РФ.

«С учетом этого мы прорабатываем алгоритмы оказания помощи, и это предусмотрено нашим соглашением. Фонд ставит своей целью оказание помощи субъектам в создании реабилитационного пространства в домах семей, где проживают дети с серьезными заболеваниями. Для этого мы будем проводить подготовку специалистов по реабилитации», – рассказал Александр Ткаченко.