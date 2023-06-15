Дерматолог назвала возраст для первой чистки лица

Дерматовенеролог назвала возраст для первой чистки лица Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дерматолог и дерматовенеролог Наталия Жовтан в беседе с «Газета.Ru» рекомендовала не делать детям до 14 лет чистку лица при появлении комедонов и воспалений на лице, отметив, что детская кожа отличается от взрослой по строению.

«Агрессивные механические процедуры даже у косметолога могут нанести вред и оставить заметные рубцы. Что уж говорить о домашних чистках лица и самостоятельном выдавливании гнойничков на лице, которые категорически противопоказаны», - уточнила эксперт.

По ее словам, детям до 14 лет разрешен только уход за лицом, который назначил врач-дерматолог или косметолог, а по достижении данного возраста можно использовать гигиенические чистки при назначении специалистом.

Жовтан уточнила, что гигиенические чистки могут быть необходимы раз в пять – шесть месяцев при соблюдении правил ухода за кожей, однако более частые процедуры должны назначаться по индивидуальным показателям.

Косметолог Татьяна Егорова в беседе с «Пятым каналом» предупредила об опасности косметики с ретиноидами для беременных, призвав повременить с походами к косметологу во время беременности.

Тем временем дерматолог-косметолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Мария Притыко заявила, что во время жары кожа должна дышать, рекомендуя сделать атравматическую чистку. Как сообщал ОТР, специалист уточнила, что такая процедура поможет введению гиалуроновой кислоты.