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НовостиОбщество15 июня 2023 15:16

Врач рассказала, в каких случаях шанс спасения утопающего выше

Врач Нечаева назвала одну минуту под водой критическим сроком для спасения утопающего
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач рассказала, в каких случаях шанс спасения утопающего выше

Врач рассказала, в каких случаях шанс спасения утопающего выше

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач скорой помощи Елена Нечаева в беседе с РИАМО сообщила, что шанс спасение утопающего уменьшается при большей длительности нахождения под водой, уточнив, что человека можно спасти в 90% случаев, если время пребывания под водой не превысило одной минуты.

"Спасение утопающего - это мероприятие, которое требует четких, быстрых и слаженных действий. Если человек провел в воде после утопления одну минуту, то его можно спасти в 90% случаев. Но чем больше это время, тем меньше шансы на выживание", - заявила медик, отметив, что после шести - семи минут в воде выживают не более 1-3%.

Председатель Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) Сергей Михайлов, как передавал Life.ru, предупреждал, что при спасении нельзя подплывать к тонущему сзади, рекомендуя также спасать человека большой компанией.