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НовостиПроисшествия15 июня 2023 15:37

Ребенок умер после отравления в детском лагере в Нижегородской области

Он скончался уже в больнице, куда его доставили с температурой и рвотой
Роман ПОЛОСИКОВ
Ребенок умер после отравления в детском лагере в Нижегородской области

Ребенок умер после отравления в детском лагере в Нижегородской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере в Нижегородской области 13-летний подросток заболел, а после этого скончался в медучреждении. Трагедия произошла в лагере «Золотой колос» в десяти километрах от Арзамаса. Об этом "КП-Нижний Новгород" рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Стало известно, что изначально у мальчика поднялась температура, а потом началась рвота.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что в детском лагере «Золотой колос» зафиксировали случай заражения стрептококковой инфекцией, которая может провоцировать множество осложнений.

На данный момент неизвестно, есть ли еще дети, подхватившие эту инфекцию, но ранее уже появилась информация о том, что в детском лагере проводится эпидемиологическое расследование.

Сейчас специалисты проводят осмотр всех детей в лагере, а также сотрудников учреждения. Помимо этого сотрудники Роспотребнадзора взяли на обследование смывы с объектов окружающей среды.