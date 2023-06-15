Калужская область ждет шесть мьянманских слонов для первого в России сафари-парка

Калужская область - уже эксперт по крупным проектам. В ее "портфеле" есть ландшафтный арт-парк, парк птиц, этнографический парк Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Еще несколько лет, и Калужская область станет центром притяжения всех россиян, обожающих живую природу. На территории области планируется построить первый в стране «Сафари-парк» - многофункциональный комплекс мирового уровня, где люди смогут посмотреть на диких зверей в природной среде и хорошо провести время. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме АО «Корпорация Туризм.РФ» и ООО «Цирк братьев Запашных».

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, регион давно доказал свой талант привлекать внимание людей различными активностями. В развлекательном «портфеле» области есть как минимум парк птиц, этнографический парк, масштабный ландшафтный арт-парк. Так что такой крупный и мощный «орешек», как сафари-парк, будет региону по зубам.

- Мы обратимся за поддержкой в Министерство экономического развития, хотим создать особую туристическую зону для этого проекта. А пока по нашей просьбе Министерство иностранных дел договорилось о важном подарке нашему региону – шести слонах для сафари-парка. Спасибо за это Сергею Викторовичу Лаврову. Слоны уже готовы к «полету», - поделился Владислав Шапша.

Построить сафари-парк планируется к 2027 году, в проект вложат более 18 млрд рублей Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Примечательно, что Калужской области посчастливилось получить сразу шесть животных. По всей России, по подсчетам дрессировщика Эдгарда Запашного, насчитывается не больше 20 слонов, часть которых вообще не принадлежит России. Основной же звериный акцент создатели сделают на национальных животных.

- Мы сделаем акцент на тигров, медведей, волков, копытных животных. Но будем развивать также направление морских животных, львов. Всего планируется поселить в сафари-парке около 100 видов зверей, - уточнил Эдгард Запашный.

Первый и самый главный этап – открытие сафари-парка с животными – намерены завершить в 2027 году. Если новый объект захотят усовершенствовать, добавить ему развлекательных функций, то дополнительный этап займет еще четыре года. Однако добавочная часть проекта зависит от объема привлеченных инвестиций. В главный этап готовятся вложить порядка 18 млн рублей инвестиций.

По словам Эдгарда Запашного, в сафари-парке планируется поселить около ста видов животных Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Сафари-парк займет 200 гектаров земли в Боровском районе Калужской области, на территории будет лесной массив, пруды, каналы, перелески, а также новенький парк и сеть тропинок. На территории нового уникального природного заповедника появятся также рекреационные зоны, гостиничная и обеспечивающая инфраструктура.