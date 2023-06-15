Райкевич сообщил о диспетчеризации транспорта в регионах по аналогии с Москвой

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич

В российских регионах будет внедрена платформа по диспетчеризации общественного транспорта по аналогии с действующей системой мониторинга в Москве. Об этом "Комсомольской правде" сообщил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на полях ПМЭФ-2023.

- Сегодня мы договорились с Якутией, а именно по городу Якутску, о том, что там будет внедрена наша платформа по диспетчеризации. Аналогичной договоренности мы достигли по Смоленской области. И этот список постоянно растет. Я надеюсь, что в ближайшее время мы таким образом дадим возможность большинству регионов, не делая существенных капитальных вложений, получить такую функцию, - сказал Райкевич "КП".

- То, что раньше было доступно крупным городам, крупным бюджетам на цифровизацию, сейчас становится доступно маленьким городам, - добавил Райкевич, отметив, что региональные власти заинтересованы в улучшении работы системы общественного транспорта для своих граждан.

Напомним, система ЭРА ГЛОНАСС - это аварийное оповещение на транспорте, которое на сегодняшний день установлено порядка в 10 миллионах автомобилей. Система, к примеру, срабатывает, при серьезных ДТП, когда водитель не в состоянии самостоятельно вызвать службу спасения. Тогда сигнал автоматически передается в службу 112 через инфраструктуру ГАИ с ЭРА ГЛОНАСС.