Песков сообщил, что Путин на ПМЭФ-2023 даст оценку российской экономике

Речь Путина на ПМЭФ-2023 ожидается объемной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года даст оценку российской экономике. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков в эфире "Первого канала" заявил, что речь Путина ожидается весьма объемной.

"Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год. Это самое важное. Вы знаете, президент всегда предпочитает на форуме давать такую детализированную оценку", - сказал Песков, отметив, что российский лидер также очертит основные перспективы экономики РФ.

Выступление Путина на ПМЭФ-2023 состоится в пятницу, 16 июня, ориентировочное начало - 14:00 по московскому времени. На сайте KP.RU будет доступна прямая трансляция важнейшего мероприятия в рамках ПМЭФ.