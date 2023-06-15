Герман Греф назвал главную задачу, стоящую перед Сбером

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Фото Александр Рюмин/ТАСС

После пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме, посвященной отечественным брендам, глава Сбербанка пообщался с журналистами. На вопрос, в какую сумму он оценивает Сбер (банк является самым дорогим брендом России), Герман Греф ответил, что бренд бесценен.

При этом он подчеркнул, что количественные показатели не так важны, как качественные.

- Мы ставим перед собой задачу стать lovemark для наших клиентов. У нас 106 миллионов клиентов, и эта задачка куда более сложная, чем просто ещё куда-то расширяться. Поэтому задача следующей эволюции бренда в эту сторону качественную, и это потребует очень серьёзной трансформации, - сказал Герман Греф.