Аль Пачино вновь стал отцом в 83 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый американский актер Аль Пачино снова стал отцом в свои 83 года. Матерью младенца стала 29-летняя кинопродюссер Нур Альфаллах, отношения с которой у него начались еще в пандемию. Об этом рассказали в издании TMZ.

При этом изначально Аль Пачино начал сомневаться, что его спутница вынашивает их общего ребенка, о чем он заявил, когда та находилась на восьмом месяце беременности.

Позже для разрешения всех сомнений провели ДНК-тест, который подтвердил отцовство столь возрастного актера. Сейчас же новоиспеченные родители рады пополнению в семье и уже отметили рождение ребенка ужином в ресторане.

Пол ребенка на данный момент не сообщается, а на некоторых снимках автомобиля пары уже заметили детское кресло на задних сиденьях.

Ранее KP.RU рассказывал, что 82-летний дизайнер Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз. Его возлюбленная родила ему сына, которого назвали Джорджио, в честь отца модельера, погибшего от рук фашистов.