В США арестовали россиянина якобы «за причастность к кибератакам» Фото: REUTERS

В США арестовали россиянина Руслана Астамирова, который, по версии следствия, якобы причастен к кибератакам и использованию вирусов-вымогателей, об этом говорится в заявлении прокуратуры штата Нью-Джерси.

«Минюст сегодня объявил о предъявлении обвинений гражданину России за его участие в распространении многочисленных вирусов-вымогателей LockBit и совершении других кибератак на компьютерные системы жертв в США, а также Азии, Европе и Африке», - сказано в документе.

По данным суда, 20-летний россиянин обвиняется «в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью намеренного нанесения ущерба защищенным компьютерам и передаче требований» об уплате денег хакерам за то, чтобы избавиться от вируса.

Как писал сайт KP.RU, самыми распространенными угрозами первого квартала 2022 года стали мошеннические приложения и трояны-вымогатели.

Их действие заключается в блокировке доступа к файлам. При этом такие вирусы требуют у пользователей выкуп за разблокировку.

Отмечалось, что лидером рейтинга зловредов-вымогателей остался Pigetrl.a. После блокировки устройства он предлагает ввести код, но не дает никаких вариантов для его получения. Подавляющее число атак этого троянца (94%) пришлось на Россию.

Кроме того, еще одним видом обмана граждан стали мошеннические приложения с обещаниями социальных выплат. С 2021 года они до сих пор лидируют среди мошеннического ПО.