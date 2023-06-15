Карчаа: ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ возвращалась на Украину Фото: REUTERS

ВСУ в нарушении режима тишины открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ с гендиректором Рафаэлем Гросси возвращалась на Украину, об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось», - заявил Карчаа.

По его словам, «там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать».

Советник пояснил, что Гросси уже прибыл в город Запорожье, бой переждали, пострадавших нет.

Карчаа отметил, что Украина гарантировала режим тишины до 18:00 мск, но бой начался раньше.

Как писал сайт KP.RU, в конце января 2023 года эксперты МАГАТЭ сообщали, что фиксируют мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС.

Отмечалось, что за пределами объекта происходили мощные взрывы, свидетельствовавшие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта в Украине.