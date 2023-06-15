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НовостиЭкономика15 июня 2023 20:36

Экономист Гатауллин предупредил о росте цен на электронику

Чтобы компенсировать свои затраты на логистику, магазины вынуждены переписывать ценники
Елена АКИМОВА
Экономист Гатауллин предупредил о росте цен на электронику

Экономист Гатауллин предупредил о росте цен на электронику

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин предупредил о росте цен на электронику в ближайшее время. По словам эксперта, рынок электроники продолжит ужесточать условия. Перемены начались еще в 2022 году, стал меняться ассортимент и, как следствие, ценовая политика.

Из-за сложностей с логистикой, многие бренду исчезли с прилавков, а те, кто остались, включают в конечную стоимость риски валютных колебаний.

- Это значит, что цены будут умеренно расти на фоне инфляции и валютных колебаний рубля. Ужесточение условий параллельного импорта добавит к стоимости электроники более дорогую логистику, - сказал экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Даже снижение спроса, которое происходит на фоне падения платежеспособности населения, не сможет пока остановить процесс роста цен.

Магазинам нужно как-то компенсировать свои возросшие затраты и сделать это можно только увеличением стоимости товара для конечного потребителя.