Минобороны: В ДНР один ТОС «Солнцепек» остановил наступление ВСУ

Минобороны: В ДНР «Солнцепек» остановил наступление ВСУ Фото: кадр из видео

Расчёт ТОС-1 «Солнцепёк» отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого в ДНР, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Экипаж в районе населённого пункта Новодонецкое под непрерывным огнём противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ», - заявил Чехов.

Офицер подчеркнул, что благодаря мужественным и слаженным действиям экипаж уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронемашины.

Как писал сайт KP.RU, 29 мая командир с позывным «Урал» сообщил, что расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил одним термобарическим снарядом опорный пункт с личным составом ВСУ на Сватовском направлении на Донбассе.

Он подчеркнул, что цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом. По словам командира, появился боевой опыт, увеличилась точность, «стали работать гораздо эффективней».