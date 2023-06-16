Михаил Дегтярев: «Хабаровский край уже имеет определенные успехи в реализации программы газификации региона»

Делегация Хабаровского края принимает участие в ПМЭФ-2023. Фото: пресс-служба ООО «Газпром-межрегионгаз»

Возможности расширения газовой инфраструктуры на территории Хабаровском крае, в том числе, с помощью программы развития газоснабжения и газификации, рассчитанной на 2021-2025 годы, стали основными вопросами на повестке очередной встречи делегации региона в рамках ПМЭФ-2023.

Перспективы направления газификации губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил вместе с представителями ПАО «Газпром» в лице члена правления ПАО «Газпром» Владимира Маркова, генерального директора ООО «Газпром инвест» Вячеслава Тюрина и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Глава региона напомнил, что расширение программы газификации среди субъектов страны - задача, поставленная президентом России.

- Подход к реализации программы должен быть изменен таким образом, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Российской Федерации, населенных пунктов и домовладений. Эту работу мы ведем совместно с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Более того, региональный штаб по газификации возглавляю я лично. Есть не только планы, но и определенные успехи, - отметил Михаил Дегтярев.

Край основательно взялся за исполнение поставленных задач. В числе больших шагов в данном направлении - компенсация в размере 150 тысяч рублей, покрывающая расходы на покупку внутридомового газового оборудования для льготных категорий граждан и семей мобилизованных. Регион, по словам губернатора, стал первым субъектом, на территории которого заработала данная мера поддержки.

Кроме того, на встрече были озвучены договоренности, дополняющие актуальную программу газификации Хабаровского края. В перечень новых проектов вошли реконструкция газопроводов-отводов с газораспределительными станциями - ГРС-1 «Ильинка» и ГРС-3 «Березовка», а также появление сетей внутри поселений. Согласно актуализированному документу, всего в крае запланировано строительство 184 километров межпоселковых и около 300 километров внутрипоселковых сетей, что позволит газифицировать 29 населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях края. А в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске появятся четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции с подводящими газопроводами.

Как подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз», осуществление намеченных программой планов позволит реализовать туристический и экономический потенциал перспективного Хабаровского края.

- Доступ к сетевому топливу по итогам реализации программы получат свыше 24 тысяч домовладений, а также котельные и промышленные предприятия края. Кроме того, в регионе продолжается активная работа по переводу котельных с твердого топлива на природный сетевой ресурс, что повышает эффективность энергетического комплекса субъекта и оказывает положительное влияние на экологию. Всего в рамках пятилетней программы планируется газификация свыше 20 котельных, - рассказал Сергей Густов.