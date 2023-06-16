Мошенники убеждают россиян рефинансировать долги и забирают часть суммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Базируется она все на тех же кредитах, только теперь убеждают предоставить личные данные по-новому. О том, как стали действовать преступники, рассказал зампред ВТБ Анатолий Печатников.

Преступники предлагают взять кредит на выгодных условиях, а частью суммы сразу погасить старые долги. Соглашаюсь на рефинансирование, потенциальная жертва переводит часть полученной суммы на так называемый безопасный счет, с которого в последствии будут проведены перечисления в другие банки, но на самом деле, деньги похищаются.

Чтобы защитить себя от преступников, в банке советуют не общаться с ними по телефону. После звонка стоит самостоятельно связаться с представителями банка, чтобы уточнить, что ли в порядке со счетом.

Кредитные организации никогда не связываются с клиентами в мессенджерах, как это часто делают мошенники, передает Lenta.ru.

Ранее мошенники придумали звонить россиянам по видеосвязи. В случае, если жертва сомневается и не верит, мошенник предлагает провести звонок в видеорежим. На экране появляется человек в соответствующей одежде, находящийся в похожей на настоящую обстановке. После такого «правдивого» контакта жертва говорит нужную мошенникам информацию и теряет свои деньги, пишет ФАН.

В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов напомнил в беседе с RT, что банк никому не звонит, «кроме как с рекламными предложениями».

Центробанк России предложил разрешить жертвам мошенников подавать заявление в правоохранительные органы через «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении. Это позволит органам оперативнее реагировать и пресекать работу преступников, передает "360".