Президент ЮАР прибыл в Киев для обсуждения мирной инициативы Фото: REUTERS

Президент ЮАР Сирил Рамафоса направляется в Киев, там он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках миротворческой миссии стран Африки по поискам путей решений конфликта на Украине. Об этом говорится на портале администрации президента ЮАР.

"16 июня Рамафоса покинет Киев и отправится в Санкт-Петербург. Там африканская делегация встретится с российским президентом Владимиром Путиным 17 июня", - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Уточняется, что в состав делегации входят президенты ЮАР, Замбии, Коморских островов, Республики Конго, Египта, Сенегала и Уганды.

Напомним, издание Rzeczpospolita говорило о том, что в ближайшее время президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов отправятся на Украину для обсуждения возможностей дипломатического урегулирования текущего конфликта.

Ранее к президенту ЮАР обратился президент Франции Эммануэль Макрон с необычной просьбой. Французский лидер обратился к нему в надежде, что Рамафоза пустит Макрона поприсутствовать на саммите БРИКС.