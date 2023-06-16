Песков раскрыл, кто готовит речи Путина на ПМЭФ

Песков: речи Путина на ПМЭФ готовит Орешкин, но окончательный вариант знает только президент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, кто готовит речь Путина для выступления на Петербургском форуме.

По словам Пескова, обычно выступления президента на ПМЭФ готовит помощник президента России Максим Орешкин. Однако окончательный вариант речи знает только сам Владимир Путин.

Кроме того, по информации официального представителя Кремля на пленарном заседании ПМЭФ президент также упомянет в том числе темы, связанные со спецоперацией.

Напомним, выступление российского лидера на Петербургском Международном Экономическом форуме состоится в пятницу, 16 июня. На сайте KP.RU будет доступна прямая трансляция мероприятия.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ 16 июня 2023 года даст оценку российской экономике.