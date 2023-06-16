СК России заочно предъявил обвинения бывшему главкому ВСУ Хомчаку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, за совершение военных преступлений и принятие решений, в результате которых погибли десятки мирных жителей. Об этом сообщили в пятницу, в пресс-службе СК РФ.

«Предъявлены обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, осуществлявшему общее командование ВСУ. В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Также обвинения предъявлены зампреду СБУ Василию Крутову и первому замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову.

Помимо украинских военных, заочные обвинения вынесены 95 физическим лицам, в том числе из США и Великобритании, за наёмничество.

Ранее KP.RU сообщил о том, что СК России предъявил обвинение украинскому пограничнику, который расстрелял двух мирных жителей Мариуполя.