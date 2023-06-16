Полиция провела рейд по пляжам Хабаровска

Полиция провела рейды по пляжам Хабаровска Фото: Евгений РОЖКОВ

Полиция Хабаровска проконтролировала безопасность детей на пляжах Хабаровска. Во время рейда сотрудники обнаружили 15 школьников, купающихся без присмотра взрослых, сообщает Транссибинфо.

Инспектор по делам несовершеннолетних опросил детей, чтобы проверить, проводили ли с ними беседы родители. Также ребят предупредили о недопустимости купания в Амурской протоке. В 2023 году разрешенных зон для плавания в Амуре на территории Хабаровска нет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нахождения несовершеннолетних без присмотра взрослых у воды. Также ведомство запустило проверку о надлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в прошлом году в Хабаровске произошло несколько несчастных случаев на воде, в том числе с участием несовершеннолетних. Летом 2023 года также не обошлось без происшествий. Две девочки утонули в районе лодочной станции №7.