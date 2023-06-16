Тюменская область заняла третье место среди регионов России по состоянию инвестиционного климата

Глава Тюменской области Александр Моор. Фото: Телеграм-канал губернатора

«Хочу поблагодарить наших предпринимателей и тех бизнесменов, которые в труднейшем 2022 году прошли сложнейшие испытания за всю новейшую историю нашей страны. В условиях огромного количества санкций они продемонстрировали умение действовать в условиях неопределенности. Это настоящие патриоты, оптимисты и очень уверенные в себе люди. Если мы посмотрим на цифры инвестиций в экономику Тюменской области в прошлом году – рост 150 %, рекорд по абсолютной цифре», — прокомментировал результат губернатор Тюменской области Александр Моор.

Регион расположился на 3-й позиции в общем рейтинге, а по направлению «Инфраструктура и ресурсы» занял второе место.

«За один год инфраструктуру не создашь. Это результат многолетней системной работы. Чем больше инвесторов, тем больше требований к инфраструктуре, потому что возникают вопросы подключения к сетям и нагрузки на них. Надеюсь, что такая оценка от предпринимателей будет и в дальнейшем», — подчеркнул глава региона.

Губернатор поблагодарил Правительство нашей области и муниципальные команды за проделанную работу.

«Муниципалитеты тоже очень здорово отработали и по нашему проекту «Капитаны бизнеса» и муниципального акселератора. Все проекты, которые предлагали предприниматели, были поддержаны и реализованы. В этом году мы в очередной раз доказали, что можем методично, очень профессионально, не смотря на все внешние и внутренние обстоятельства, добиваться нужного результата», — сказал глава области.