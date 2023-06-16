Путин: танки Leopard уже горят на Украине, будут гореть и самолеты F-16. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, прокомментировал поставки вооружения Украине со стороны стран Запада. Он заявил, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.

«Идут поставки тяжелой военной техники. Но танки горят, несколько танков уничтожено. «Леопарды» горят, будут гореть и F-16, сомнений нет», - заявил Путин во время своего выступления на ПМЭФ-2023.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки Западом тяжелого вооружения Киеву являются явной эскалацией. Также он отметил, что западные страны ведут прокси-войну против России, а сама Украина является пешкой в геополитической игре.