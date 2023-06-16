Путин: Половина уехавших из России после февраля 2022 года уже вернулись Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года, заявил, что половина уехавших из России после февраля 2022 года уже вернулась.

«Половина тех, кто уехал из России после февраля 2022 года, уже вернулись», - подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что этот процесс продолжается.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин прокомментировал поставки западных танков Киеву. Президент заявил, что «танки - горят, несколько танков уничтожено. «Леопарды» горят, также будут гореть и F-16, сомнений нет».

Кроме того, российский лидер отметил, что Россия может использовать ядерное оружие, если будет создана угроза безопасности стране, но при этом пока такой необходимости у Москвы нет.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.