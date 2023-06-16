Кенозерский нацпарк в Архангельской области претендует на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Кенозерский парк может стать объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

Кенозерский национальный парк может получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил на полях Петербургского международного экономического форума. По словам главы региона, заявка, поданная в организацию, получила предварительное одобрение. Летом делегация ЮНЕСКО приедет в Кенозерье, чтобы на месте познакомиться с уникальным природно-историческим комплексом.

В национальном парке сохранилось большое количество памятников деревянного зодчества 16-17 веков, со всех сторон окруженных удивительной природой.

«Такое сочетание природной красоты и исторического наследия, я думаю, есть только на этой территории. И мы действительно претендуем на звание объекта культурного наследия ЮНЕСКО. В январе 2022 года соответствующая заявка была подана. И, несмотря на санкции, буквально несколько месяцев назад мы получили ответ, что наша заявка отобрана и что она полностью соответствует всем требованиям. Летом большая делегация ЮНЕСКО собирается приехать в Кенозерский парк», - рассказал Александр Цыбульский.

По словам губернатора, в мире сохранилось не так много подобных объектов. В случае, если Кенозерский национальный парк получит статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, это, безусловно, повысить туристическую привлекательность региона. С другой стороны, такой статус налагает еще больше ответственности.

«Мы должны понимать, что территория в границах объекта культурного наследия требует очень внимательного и аккуратного отношения к себе. Мы должны здесь серьезным образом скорректировать отношение к территории и постараться передать ее нашим потомкам в том первозданном, а может быть, даже ещё в улучшенном и восстановленном виде», - подчеркнул Александр Цыбульский.

Глава региона отметил, что за последний год турпоток в Архангельскую область существенно вырос. Для того, чтобы путешественники чувствовали себя комфортно и хотели вновь вернуться, необходима модернизация существующей туристической инфраструктуры.

«Уже появляется значительное количество современных хороших объектов, но этого пока точно недостаточно. Сейчас у нас наблюдается большое число туристов, а бизнес начинает быстрее принимать инвестиционные решения и строить объекты туристической инфраструктуры – кафе, рестораны, гостиницы, гостевые дома. И это не только в Архангельске, но и в самых красивых уголках Архангельской области», - подчеркнул глава Поморья.

Александр Цыбульский напомнил, что в регионе создается благоприятный инвестиционный климат, чтобы бизнес активнее вкладывался именно в туристическую сферу. У предпринимателей есть возможность получить статус резидента Арктической зоны, который дает большое число льгот и налоговых преференций. Кроме того, правительство области приняло большой пакет мер поддержки для бизнеса, работающего в сфере туризма и общественного питания.