Режиссер Богомолов : фильм «Александр Невский» пропагандистский, но гениальный Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Фильм «Александр Невский» — пропагандистский, но гениальный. Сделал его таковым режиссер картины Сергей Эйзенштейн. Такое заявление сделал известный российский актер и режиссер Константин Богомолов на ПМЭФ-2023, а его слова привели на портале РБК.

— Эйзенштейн получил возможность делать кино так, как он его чувствует. По заказу государства? Да. Неся определенные ценности? Да. Но при этом ему была предоставлена абсолютная свобода формотворчества, и он выдавал грандиозный контент, — сказал Богомолов.

Он подчеркнул, что такое сотрудничество государства и создателей творчества — умный менеджмент. Помимо этого режиссер добавил, что по столь гениальной картине в данный момент учатся снимать фильмы современные киноделы.

Ранее KP.RU рассказывал про удивительные факты фильма «Александр Невский». Режиссер киноленты Сергей Эйзенштейн получил за эту работу Сталинскую премию, а успех фильма в прокате превзошел знаменитый фильм «Чапаев».