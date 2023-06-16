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НовостиОбщество16 июня 2023 18:16

Реаниматолог Новиков: в жару нельзя игнорировать боли в грудной клетке и слабость

Врач дал рекомендацию, от какой пищи стоит отказаться в жаркую погоду
Елена АКИМОВА
Реаниматолог Новиков: в жару нельзя игнорировать боли в грудной клетке и слабость

Реаниматолог Новиков: в жару нельзя игнорировать боли в грудной клетке и слабость

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все любят лето, но жара часто подрывает здоровье. Воздух прогревается порой до аномальных показателей, а в городе усугубляет ситуацию разогретый асфальт. Все это может стать серьезным испытанием для здоровья.

Врач-реаниматолог Химкинской больницы Дмитрий Новиков предостерегает людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, что для них жара особо опасна. Подобное состояние вредит и метеозависимым людям, а также детям.

Чтобы снизить воздействие высоких температур на организм, нужно пить больше жидкости, но именно чистой воды, а не газированных напитков и соков.

Нужно исключить тяжелую, жирную или сильносоленую пищу. Полезно добавлять к столу зеленые салаты.

А вот если от жары появилась головная боль, слабость, дискомфорт за грудиной, то такие сигналы организма нельзя игнорировать, сказал врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».